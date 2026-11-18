Центральноазиатский региональный центр по вопросам изменения климата (CECECO) и Фонд науки Организации экономического сотрудничества (ECOSF) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области чистой энергетики, научных исследований, инноваций и устойчивого развития в регионе ОЭС.

Как говорится в сообщении CECECO, документ подписали исполнительный директор Центра Айсель Ягубова и президент Фонда науки ОЭС Сейед Комайл Тайеби, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соглашение предусматривает проведение совместных научных исследований, реализацию инициатив по наращиванию потенциала, обмен знаниями и укрепление регионального сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Ожидается, что взаимодействие организаций будет способствовать развитию научно-технического сотрудничества и продвижению устойчивых энергетических решений в странах - членах Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

CECECO - межправительственная региональная организация, деятельность которой направлена на продвижение инициатив в области чистой энергетики в странах - членах ОЭС.

Штаб-квартира CECECO находится в Баку. Центр входит в Глобальную сеть региональных центров устойчивой энергетики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (GN-SEC).

Миссия организации заключается в содействии реализации инвестиционных проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, привлечении финансовых и технических ресурсов, а также продвижении климатических инициатив посредством сотрудничества и наращивания потенциала.

Устав Центра был принят Советом министров иностранных дел ОЭС 27 ноября 2021 года. Азербайджан был определен принимающей страной для размещения штаб-квартиры организации.