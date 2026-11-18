В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер, местами временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 8-11 градусов тепла, днем - 17-21 градус тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, возможен снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Умеренный западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az