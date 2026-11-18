Не создавайте помех водителям, уступающим дорогу оперативному транспорту!

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД к водителям.

Отмечается, что одной из вызывающих сожаление ситуаций на дорогах столицы является то, что некоторые водители движутся вплотную за оперативными транспортными средствами, не соблюдая дистанцию, а также безответственно ведут себя по отношению к автомобилистам, уступающим им дорогу.

В частности, большинство водителей, соблюдающих правила дорожного движения, освобождают полосу для оперативного транспорта, а затем пытаются вернуться в свой ряд. Однако некоторые автомобилисты, следующие за оперативными машинами, пользуются образовавшимся свободным пространством, не пропускают другие транспортные средства и мешают им вернуться в свою полосу.

Такое безответственное поведение не только вызывает недовольство среди водителей, но и повышает риск опасных маневров, резкого торможения и дорожно-транспортных происшествий.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД призывает всех водителей соблюдать на дорогах не только правила дорожного движения, но и принципы взаимного уважения.