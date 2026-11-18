В рамках визита министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова в Соединенные Штаты в Торговой палате США в Вашингтоне прошел круглый стол в гибридном формате с участием представителей ведущих сельскохозяйственных компаний этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и США в аграрной сфере, инвестиционные возможности, применение современных технологий и искусственного интеллекта в аграрном секторе.

Выступившая со вступительной речью вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миэль заявила, что подписание Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США поддерживается американскими компаниями. Напомнив об активном участии американских компаний в инвестиционном форуме, прошедшем в Баку, она подчеркнула, что сельское хозяйство является одной из стратегических сфер экономики Азербайджана. Дженнифер Миель отметила, что американские компании могут внести свой вклад в развитие аграрного сектора Азербайджана в сфере современных технологий, сельскохозяйственной техники, анализа данных, искусственного интеллекта и прогнозирования.

Выступивший министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проинформировал об осуществляемых в Азербайджане реформах c целью развития аграрного сектора, государственных программах и поставленных целях. Министр сообщил, что переход от экстенсивного сельского хозяйства к интенсивному, создание более высокой добавленной стоимости при использовании меньшего количества ресурсов и повышение уровня самообеспечения страны продовольственной продукцией являются основными приоритетами.

Меджнун Мамедов довел до внимания, что для устойчивого развития аграрного сектора особое значение придается созданию современной инфраструктуры, применению инновативных технологий, научным исследованиям и образованию. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в освоении передового международного опыта и сотрудничестве с ведущими компаниями мира.

Министр также сообщил о подготовке соглашения о стратегическом партнерстве с американским производителем сельскохозяйственной техники - компанией John Deere. Он отметил, что предусмотренное сотрудничество охватит не только сельскохозяйственную технику, но и применение современных технологий, а также всю цепочку создания стоимости.

Меджнун Мамедов отметил, что это партнерство может превратиться в образец сотрудничества между правительством Азербайджана и американскими компаниями, и добавил, что Азербайджан открыт для аналогичного сотрудничества и по другим направлениям аграрного сектора.

Затем директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Рашад Гусейнов выступил с презентацией, проинформировав о текущей ситуации в аграрном секторе Азербайджана, основных показателях развития, инвестиционном потенциале и перспективах развития.

В заключение состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.