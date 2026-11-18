Образовательные учреждения должны выдавать дипломы с учетом знаний и навыков, приобретенных выпускниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в среду на мероприятии "Форум профессионального образования - 2026".

"У нас сложился подход, согласно которому наличие диплома автоматически означает наличие знаний. К сожалению, зачастую это не так. Определение того, какие знания стоят за дипломом, независимо от того, идет ли речь о профессиональном или высшем образовании, должно стать принципиальной позицией наших образовательных учреждений. Диплом нужно выдавать не за количество лет обучения, а за знания и навыки", - заявил министр.

Эмин Амруллаев отметил, что за последние десять лет расширился охват как профессионального, так и высшего образования. По его словам, в настоящее время для поступления в вузы выделяется около 60 тыс. мест, в колледжи могут быть приняты около 20 тыс. человек, а в учреждения профессионального образования - 25-26 тыс. человек.

Вместе с тем, как отметил министр, ежегодно несколько десятков тысяч человек завершают обучение, так и не получив специальности.

Министр подчеркнул, что для повышения качества профессионального образования необходимо привести учебные программы в соответствие с требованиями рынка труда, повысить профессиональные навыки преподавателей и оценивать компетенции выпускников.

Эмин Амруллаев также заявил, что качество начального образования напрямую влияет на последующие ступени обучения. Он отметил, что значительная часть учителей начальных классов имеет среднее специальное образование. По подходу министерства, преподавание в начальных классах и дошкольных учреждениях должны вести педагоги с высшим образованием.