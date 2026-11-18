Государственную пошлину за выдачу ветеринарного свидетельства отменят.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это предусмотрено поправками в закон "О государственной пошлине", вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В настоящее время согласно статье 18.66.1 закона за выдачу ветеринарного свидетельства взимается государственная пошлина в размере 10 манатов.

Отмечается, что необходимость оплачивать получение каждого свидетельства создает дополнительную финансовую нагрузку и увеличивает расходы предпринимателей. Это, в свою очередь, влияет на себестоимость продукции животного происхождения и ее розничные цены.

В целях предотвращения дальнейшего роста цен предлагается отменить государственную пошлину за выдачу ветеринарного свидетельства.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.