Член этнокультурного объединения "Достлук", действующего в городе Актау (Казахстан), Румман Гусейнов был награжден президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на республиканском мероприятии "Казахский язык", которое состоялось в Астане.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Румману Гусейнову была вручена благодарственная грамота за вклад в развитие казахского языка, популяризацию национальных ценностей, организацию общественно значимых мероприятий, а также укрепление дружбы, солидарности и культурных связей в обществе.

Отмечается, что награда стала признанием деятельности молодого человека по повышению престижа казахского языка, укреплению его роли в обществе и национального единства.

Отметим, что Румман Гусейнов принимал участие в VI Летнем лагере молодежи диаспоры.