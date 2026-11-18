https://news.day.az/world/1875236.html Московский суд рассмотрит дело в отношении Ровшана Аскерова Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Материалы уголовного дела в отношении Аскерова поступили в суд и переданы судье для рассмотрения в заочном порядке.
Московский суд рассмотрит дело в отношении Ровшана Аскерова
Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Материалы уголовного дела в отношении Аскерова поступили в суд и переданы судье для рассмотрения в заочном порядке. Дата судебного заседания пока не назначена", - сказали в пресс-службе.
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