Азербайджан и bp обсудили перспективы развития совместных энергетических проектов, включая разработку запасов глубинного газа на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), а также развитие проектов "Шахдениз" и "Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в ходе встречи с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли стороны также рассмотрели вопросы электрификации энергетической инфраструктуры bp и перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Отметим, что 20 сентября 1994 года с участием 11 международных нефтяных компаний из семи стран было подписано соглашение о совместной разработке месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) и долевом распределении добычи. Первоначально планировалось извлечь 500 миллионов тонн нефти.

В 2017 году соглашение было пересмотрено, а срок разработки месторождений продлен до конца 2050 года. Доля SOCAR увеличилась с 11,65 до 25 процентов, а доля прибыльной нефти, причитающейся Азербайджану, была установлена на уровне 75 процентов.

В 2019 году было принято окончательное инвестиционное решение по проекту "Азери - Центральный - Восточный" (ACE). Первая нефть с платформы была добыта 16 апреля 2024 года. За весь период эксплуатации проекта планируется добыть 300 миллионов баррелей нефти.

В сентябре 2024 года было подписано соглашение о добыче свободного газа на месторождениях АЧГ, а с 1 июня 2026 года такая добыча началась.

По данным bp, с ноября 1997 года по конец третьего квартала 2026 года на АЧГ было добыто около 4,7 миллиарда баррелей нефти. Государству передано около 63 миллиардов кубометров попутного газа.

Оператором проекта является BP Exploration (Caspian Sea) Limited. Доли участия распределены следующим образом: bp - 30,37 процента, SOCAR - 35,30 процента, MOL - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TPAO - 5,73 процента и ONGC Videsh - 2,92 процента.