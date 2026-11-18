Определены победители заключительного розыгрыша стимулирующей лотереи "Sürətlə Yeni Mövsümə", проводившейся на платформах Azerlotereya.com и Misli.az. Также стало известно имя обладателя второго автомобиля. Счастливым победителем стал Эмиль Султанов, выигравший автомобиль Changan Q07.

Хотя победитель мечтал выиграть PlayStation 5, удача преподнесла ему гораздо более крупный приз - автомобиль. Кроме того, Эмиль Султанов выиграл бонус в размере 250 манатов. Радостной новостью он первым делом поделился с членами своей семьи.

В рамках кампании за каждые 5 манатов, потраченные на участие в спортивных ставках, участники получали один шанс на победу, а за аналогичную сумму участия в других играх (виртуальный спорт, ePoz-Qazan и лотерея) - два шанса. Таким образом, участники могли испытать удачу и побороться за ценные призы.

Всего по итогам кампании было разыграно 24 смартфона iPhone 17 Pro, 40 игровых консолей PlayStation 5, 200 бонусов по 250 манатов и два автомобиля Changan Q07.

Победители определялись каждую среду в 21:00 с помощью алгоритма случайного выбора. Розыгрыши транслировались в прямом эфире на YouTube-канале Misli.az и в Telegram-канале "Аzərlotereya".

Подробную информацию можно получить здесь.