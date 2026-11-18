Съемки второго сезона популярного японского сериала VIVANT телеканала Tokyo Broadcasting System (TBS) проходили в Азербайджане.

В организации съемочного процесса участвовали Азербайджанская кинокомиссия, действующая при Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA), и Baku Media Center.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы ARKA.

Сотрудничество началось еще в 2025 году с выбора съемочных локаций. На этапе подготовки Бюро туризма Азербайджана помогло съемочной группе TBS найти и подобрать подходящие площадки в различных регионах страны.

В съемках сериала также приняли участие 26 азербайджанских актеров, исполнивших различные роли. Проект продемонстрировал возможности Азербайджана как площадки для международного кинопроизводства, а также профессиональный потенциал местных актеров.

Сотрудничество с японской стороной не ограничилось съемочным процессом. На официальной платформе сериала появился специальный раздел, посвященный Азербайджану, а в социальных сетях VIVANT опубликовано более 20 материалов о съемочных локациях в стране. Кроме того, Азербайджан и опыт съемок здесь освещались в телевизионных программах TBS, интервью с актерами сериала и других медиаматериалах. Все это способствует знакомству японской аудитории с Азербайджаном, его природой и культурным наследием.

Интерес к сериалу отражается и на туристической сфере. Японская туристическая компания Hankyu Travel уже предлагает специальные туры по Азербайджану, предусматривающие посещение мест съемок VIVANT. Таким образом, сериал становится дополнительным стимулом для японских зрителей посетить Азербайджан, познакомиться с его достопримечательностями и культурным наследием.

Участие в подобных международных проектах открывает новые возможности для отечественной киноиндустрии. Совместная работа с зарубежными профессионалами позволяет азербайджанским актерам и специалистам обмениваться опытом, расширять профессиональные связи и участвовать в новых международных кинопроектах. В то же время такие инициативы способствуют продвижению Азербайджана как привлекательной площадки для зарубежного кинопроизводства и укреплению его позиций на международной кинематографической карте.