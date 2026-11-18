https://news.day.az/society/1875247.html В Сумгайыте человек утонул в море, ведутся поиски - ВИДЕО На территории Приморского бульвара Сумгайыта в море утонул человек. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что к поисковым работам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В Сумгайыте человек утонул в море, ведутся поиски - ВИДЕО
На территории Приморского бульвара Сумгайыта в море утонул человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что к поисковым работам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В настоящее время поиски ведутся в предполагаемых местах утопления гражданина - Насреддина Садреддин оглу Шахалиева, 2006 года рождения.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре