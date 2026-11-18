На территории Приморского бульвара Сумгайыта в море утонул человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что к поисковым работам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поиски ведутся в предполагаемых местах утопления гражданина - Насреддина Садреддин оглу Шахалиева, 2006 года рождения.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.