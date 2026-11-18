Армения намерена вынести вопрос о российских ограничениях в отношении армянской продукции на обсуждение в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) лишь тогда, когда будет уверена, что ее предложение получит поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

При этом министр не стал уточнять, с чем связан очередной перенос обсуждения.

"Мы делаем всё возможное, чтобы в ближайшее время появились позитивные новости".

Он также не исключил возможности обращения в Суд ЕАЭС по вопросу введённых Россией ограничений.