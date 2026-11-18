Сборная Азербайджана поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА.

Как сообщает Day.Az, команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова в настоящее время занимает 124-е место с 1145,18 очка.

Сборная Азербайджана одержала победу над Лихтенштейном (1:0) в Лиге наций УЕФА, а также обыграла Андорру (3:1) в международном товарищеском матче.

Отметим, что первое место в рейтинге ФИФА занимает сборная Испании (2004,48 очка). Второй идет Аргентина (1966,13), третьей - Франция (1950,82).