Центральные банки Азербайджана и Узбекистана провели переговоры - ФОТО
Состоялись обсуждения между центральными банками Азербайджана и Узбекистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно информации, представительная делегация во главе с заместителем председателя Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) Аброрхуджой Турдалиевым провели встречи в ЦБА
В рамках визита на презентациях и встречах состоялся обмен опытом по разным направлениям.
Также делегация встретилась с заместителем председателя ЦБА Гюляр Пашаевой и генеральным директором Рашадом Мамедовым. На встречах была подчеркнута важность расширения связей сотрудничества между центральными банками двух стран.
Напомним, что председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в прошлом месяце заявил, что структура открыта для расширения деятельности иностранных финансовых институтов, включая банки, а также в секторах рынка капитала и страхования.
Председатель ЦБА также затронул вопрос интеграции платежных систем и обмена данными между Азербайджаном и другими странами. Он отметил, что международной цифровой платформы, объединяющей центральные банки различных стран в единую систему, в настоящее время не существует.
По словам Т.Кязымова, Центральный банк Азербайджана ведет в этом направлении двусторонние переговоры с центральными банками отдельных государств и уже приступил к более детальным обсуждениям с рядом стран.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре