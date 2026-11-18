Состоялись обсуждения между центральными банками Азербайджана и Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, представительная делегация во главе с заместителем председателя Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) Аброрхуджой Турдалиевым провели встречи в ЦБА

В рамках визита на презентациях и встречах состоялся обмен опытом по разным направлениям.

Также делегация встретилась с заместителем председателя ЦБА Гюляр Пашаевой и генеральным директором Рашадом Мамедовым. На встречах была подчеркнута важность расширения связей сотрудничества между центральными банками двух стран.

Напомним, что председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в прошлом месяце заявил, что структура открыта для расширения деятельности иностранных финансовых институтов, включая банки, а также в секторах рынка капитала и страхования.

Председатель ЦБА также затронул вопрос интеграции платежных систем и обмена данными между Азербайджаном и другими странами. Он отметил, что международной цифровой платформы, объединяющей центральные банки различных стран в единую систему, в настоящее время не существует.

По словам Т.Кязымова, Центральный банк Азербайджана ведет в этом направлении двусторонние переговоры с центральными банками отдельных государств и уже приступил к более детальным обсуждениям с рядом стран.