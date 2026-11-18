Увеличено число заместителей председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Так, число заместителей председателя госкомитета доведено до трех. Таким образом, вместе с первым заместителем у председателя будет четыре заместителя.

Отметим, что согласно "Положению о Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджанской Республики", до настоящего времени у председателя комитета были один первый заместитель и два заместителя, назначаемые на должность и освобождаемые от должности Президентом Азербайджанской Республики.

Заместители председателя комитета выполняют возложенные на них председателем обязанности и несут за это персональную ответственность.