Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на молодежном чемпионате мира по муай-тай, проходившем в греческой Олимпии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Али Джафарли (U16, 71 кг) одолел всех соперников и стал чемпионом мира.

Эфенди Эфендиев (U18, 51 кг) и Седат Алиев (U18, 57 кг) завершили выступление на мировом первенстве с серебряными медалями.