https://news.day.az/sport/1875285.html Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на ЧМ по муай-тай - ФОТО Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на молодежном чемпионате мира по муай-тай, проходившем в греческой Олимпии. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Али Джафарли (U16, 71 кг) одолел всех соперников и стал чемпионом мира.
Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на ЧМ по муай-тай - ФОТО
Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на молодежном чемпионате мира по муай-тай, проходившем в греческой Олимпии.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Али Джафарли (U16, 71 кг) одолел всех соперников и стал чемпионом мира.
Эфенди Эфендиев (U18, 51 кг) и Седат Алиев (U18, 57 кг) завершили выступление на мировом первенстве с серебряными медалями.
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