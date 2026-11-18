https://news.day.az/world/1875274.html Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на саммите АТЭС - ВИДЕО Президент России Владимир Путин, председать КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трампобменялись рукопожатием перед торжественным приемом в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Они также кратко переговорили, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на саммите АТЭС - ВИДЕО
Президент России Владимир Путин, председать КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трампобменялись рукопожатием перед торжественным приемом в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Они также кратко переговорили, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
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