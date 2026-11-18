Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичсу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником - Днем независимости Латвийской Республики.

Мы придаем большое значение развитию азербайджано-латвийских отношений, основанных на добрых и богатых традициях. Вызывает удовлетворение тот факт, что сегодня наши двусторонние отношения поступательно развиваются и приобретают новое содержание.

Ваш официальный визит в Азербайджан в апреле создал благоприятные условия для выведения наших межгосударственных отношений на новую ступень и расширения сфер сотрудничества.

Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией, расширения сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности, народу Латвии - постоянного благополучия и процветания".