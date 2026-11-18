Распространяемые сообщения о снятии флага Азербайджана, поднятого в США по инициативе азербайджанской диаспоры по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня государственного флага, не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В заявлении подчеркивается, что историческая Победа Азербайджана в Карабахе имеет большое значение как с точки зрения восстановления территориальной целостности и суверенитета страны, так и в плане формирования новых реалий в системе международных отношений и объективного информирования мировой общественности.

Отмечается, что в этом процессе особого внимания заслуживает деятельность соотечественников, проживающих в Соединенных Штатах Америки.

Члены азербайджанской общины в США ежегодно организуют церемонии поднятия флага Азербайджана перед административными и общественными зданиями в различных штатах по случаю 8 Ноября - Дня Победы, 18 Октября - Дня восстановления независимости и 9 Ноября - Дня государственного флага.

Кроме того, каждый год на больших светодиодных экранах многоэтажных зданий на площади Таймс-сквер размещаются видеоролики и плакаты, посвященные исторической Победе Азербайджана. Поднятие Государственного флага Азербайджанской Республики в местах, которые посещают миллионы людей из разных стран мира, имеет важное символическое и политическое значение.

"Несмотря на то что армянская диаспора, потерпевшая поражение на всех фронтах, ежегодно настойчиво выступает против этого процесса, значительно укрепившая свои позиции в Соединенных Штатах азербайджанская диаспора и в этом году успешно провела церемонии поднятия флага.

Именно на фоне этих реалий некоторые армянские источники распространяют дезинформацию, утверждая, будто флаг Азербайджана, поднятый на Манхэттене по инициативе нашей диаспоры по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня государственного флага, был снят по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA).

При этом в распространяемых сообщениях о якобы снятии флага отсутствуют какие-либо достоверные доказательства того, кем и на каком правовом основании было принято так называемое решение.

Следует отметить, что процесс поднятия флага и его нахождения на соответствующем месте обычно длится одну неделю. Флаг Азербайджана также развевался на месте его установки в течение семи дней в соответствии с установленными правилами.

Армянские организации и армянская диаспора, пытающиеся скрыть свои неудачи за шумом и дезинформацией, не имеют и не могут иметь возможности влиять на этот процесс.

В необоснованных и не соответствующих действительности сообщениях, распространяемых представителями армянской диаспоры с целью скрыть свой пропагандистский провал, также упоминаются имена государственных должностных лиц США.

Использование имен государственных должностных лиц в целях манипуляции, искажение их позиции и введение общественного мнения в заблуждение влекут серьезную юридическую ответственность.

Попытки армянской диаспоры, деятельность которой в США вызывает вопросы, которая не способна добиться реальных результатов и не обладает каким-либо авторитетом, создать искусственный скандал вокруг демонстрации флага Азербайджана неслучайны.

Эти попытки, а точнее, политическая истерия армянской диаспоры, сопровождаемая дезинформацией и манипуляциями, направлены на оправдание провальной пропагандистской деятельности, создание видимости якобы эффективного использования потраченных финансовых средств и сохранение финансовой поддержки в будущем", - заявили в Госкомитете.

Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой призвал общественность не верить дезинформации, а представителей СМИ - внимательно относиться к ложным сведениям, распространяемым армянскими источниками об успехах азербайджанских общин за рубежом.