В результате мер, принимаемых в Азербайджане с 2017 года по сокращению неформальной занятости, количество трудовых договоров увеличилось почти на 600 тысяч. Это означает рост примерно на 46-47 процентов. За тот же период фонд оплаты труда по стране вырос более чем в три раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в среду на мероприятии "Форум профессионального образования - 2026".

Министр отметил, что повышение минимальной заработной платы и окладов в госсекторе также влияет на рост заработной платы в частном секторе. По его словам, расширение оформленной занятости создает условия для привлечения работодателями своих сотрудников к курсам профессиональной подготовки и повышения квалификации.

А. Алиев подчеркнул, что Госагентство занятости помогает крупным работодателям в поиске кадров, соответствующих их требованиям, и организует программы профессиональной подготовки под их потребности.

По словам министра, обеспечение занятости на освобожденных от оккупации территориях является одним из главных приоритетов. Ведомство ежемесячно проводит встречи с работодателями, осуществляющими деятельность на этих территориях, собирая информацию о новых рабочих местах, предлагаемой заработной плате и навыках, требуемых от кандидатов. Эти данные используются для направления бывших вынужденных переселенцев на подходящие рабочие места. В случаях, когда квалификация кандидатов не соответствует требованиям вакансий, применяются программы профессиональной подготовки.

А. Алиев подчеркнул, что постоянные инвестиции работодателей в знания и навыки своих сотрудников вносят вклад как в развитие предприятий, так и в повышение уровня квалификации рабочей силы в стране.