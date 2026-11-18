Астрономы из Университета Торонто обнаружили необычную галактику CDG-2, почти вся масса которой приходится на темную материю. На долю обычного вещества, из которого состоят звезды и другие видимые объекты, приходится не более 0,06% ее массы. Галактика находится примерно в 300 миллионах световых лет от Земли в скоплении Персея. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от обычных галактик, CDG-2 практически невозможно разглядеть в телескоп: ее звездное свечение чрезвычайно слабое и рассеянное. Астрономы обнаружили объект благодаря четырем шаровым скоплениям - группам древних звезд, которые оказались собраны вместе вдали от известных ярких галактик.

Именно по их расположению ученые сначала заподозрили существование невидимой галактики. Затем снимки космических телескопов "Хаббл" и "Евклид" помогли обнаружить слабое рассеянное свечение, подтвердившее эту гипотезу.

По расчетам исследователей, видимое вещество CDG-2 эквивалентно примерно 6,2 миллиона солнечных масс. При этом от 99,94 до 99,98% общей массы галактики составляет темная материя - невидимая субстанция, которая не излучает свет, но проявляет себя через гравитацию.

При этом у галактики пока остается одна загадка: ученые не могут точно определить ее центр, поскольку звезды распределены слишком редко. Четыре шаровых скопления дают значительную часть всего видимого света системы - от 16,6 до примерно 33%.

Авторы предполагают, что CDG-2 могла сформироваться внутри массивного скопления темной материи, а газ, из которого образуются звезды, со временем был вытеснен гравитацией соседних крупных галактик. В результате осталась практически невидимая система с небольшим количеством звезд.

Однако открытие еще предстоит окончательно подтвердить. Некоторые астрономы допускают, что четыре звездных скопления могут оказаться отдельными объектами, случайно расположенными на одной линии наблюдения. Для проверки этой версии потребуются дополнительные наблюдения, в том числе с помощью телескопа "Джеймс Уэбб".