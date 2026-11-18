Релиз игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, согласно графику, начался в мире - для начала в Новой Зеландии, где уже наступило 19 ноября. Можно поиграть на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В категории Grand Theft Auto VI на платформе Twitch сейчас примерно 2,5 млн зрителей, проверил корреспондент ТАСС, передает Day.Az.

От момента выхода GTA V до выхода новой титульной части серии прошло более 13 лет. 10 ноября началась предзагрузка GTA VI. Открытый мир новой части в два и более раза превосходит карту GTA V. Ранее игроки исследовали на карте Лос-Сантос и округ Блейн, теперь - штат Леониду.

В трейлерах был заметен большой шаг вперед в отношении графики, уникальных скриптов и реакции самого вымышленного мира на действия игрока. Если в GTA V было три главных героя - Франклин Клинтон, Майкл де Санта (Таунли) и Тревор Филипс, то в новой части Rockstar решила сделать "криминальный дуэт" из Джейсона Дюваля и Лусии Каминос.

Grand Theft Auto - одна из самых коммерчески успешных и влиятельных медиафраншиз в индустрии видеоигр. Она приобрела культовый статус благодаря сочетанию беспрецедентной игровой свободы, глубокой социальной сатиры и продуманной детализации виртуального мира, что позволило ей выйти за рамки традиционного видеоигрового продукта и стать значимым феноменом массовой культуры.