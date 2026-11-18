"Сегодня наши коллеги сталкиваются с насилием на улицах, вынуждены работать на митингах, их постоянно вызывают на службу, и мы требуем повышения надбавки за работу в опасных условиях", - сказал корреспонденту ТАСС представитель профсоюза Alliance Police Жюльен Шенарди, передает Day.Az.

Несколько десятков человек с флагами профсоюза вышли на площадь Бово, где находится здание МВД и Елисейский дворец. Дорогу к парадному входу в резиденцию президента Франции протестующие перекрыли палатками, в которых разместились некоторые из них. Участники акции в беседе с ТАСС подчеркнули, что не полностью блокируют Елисейский дворец, однако хотят таким образом показать решительный настрой и нежелание отказываться от своих требований. "Демонстрация на окраине Парижа никому не интересна, мы хотим, чтобы нас услышали!" - сказал один из них.

Также группа полицейских растянула огромный баннер с изображением Фемиды, которая держит в руке весы с каменными блоками. На одной чаше весов три блока с надписями "Риски", "Сдерживающие факторы" и "Обязательство", а на другой камень заметно меньшего размера с надписью "Пересмотр заработной платы". Собравшиеся зажигали большое количество красных и синих фальшфейеров, пели гимн республики и скандировали "Премию за риск - до 35%!"

Комментируя массовый уход на больничный служащих полицейского спецназа CRS 17 ноября, когда по всей стране шли протестные акции профсоюзов и студентов, один из представителей Alliance Police подтвердил, что фактически речь шла о протесте с их стороны. "Сотрудники CRS находятся на дежурстве днем и ночью, вы дежурите по выходным, в праздничные дни для обеспечения порядка на демонстрациях. <...> Они все чаще подвергаются насилию, огромное количество коллег получили ранения во время демонстраций. Поэтому сотрудники CRS также принимают меры и обращаются к врачу, чтобы узнать, способны ли они выполнять свои служебные обязанности", - пояснил собеседник агентства.

Протест полицейских и манифестации профсоюзов

17 ноября телеканал BFMTV сообщил, что подразделение французской полиции CRS 8, специализирующееся на подавлении беспорядков, в полном составе ушло на больничный в день, когда по всей республике проходят манифестации профсоюзов. Один из служащих этого подразделения на условиях анонимности признался телеканалу, что в подразделении царит "общее чувство недовольства". Полицейский профсоюз Un1te также заявлял о "массовой волне истощения и гнева" в рядах сотрудников правоохранительных органов после нескольких месяцев регулярных дежурств на акциях протеста. Профсоюз заявлял о сотнях изможденных сотрудников полиции. Во вторник утром они подтвердили, что "несколько сотен сотрудников CRS, распределенных по почти десяти ротам, были вынуждены обратиться к врачу".

Массовые демонстрации проходят по всей Франции по призыву профсоюзных организаций, которые требуют повышения заработных плат и отказа от сокращений персонала, особенно в государственном секторе. К ним присоединяются также ассоциации студентов и школьников, которые с конца сентября начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство их плохим состоянием, перегруженным расписанием и отсутствием педагогов по ряду предметов. 17 ноября, по данным МВД, на улицы вышли 146 тыс. человек по всей Франции, из них 28 тыс. - в Париже.