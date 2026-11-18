Еврокомиссия (ЕК) создала специальный Офис по санкциям ЕС, который будет работать главным образом против России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, цель нововведения - собрать воедино опыт ЕК по всему жизненному циклу санкций - "от их разработки до применения и борьбы с уклонением, включая вовлечение третьих стран". Задачей офиса станет, в частности, предоставление консультаций странам ЕС и не входящим в блок государствам, желающим поучаствовать в санкционной политике ЕС, по применению различных санкционных механизмов блока.

ЕК отметила, что главным образом структура будет работать против России и Белоруссии, в меньшей степени - против Ирана, КНДР и Сирии, а также международных криминальных и террористических организаций. Офис не подчиняется руководителю дипслужбы ЕС Кае Каллас, а входит в состав гендиректората ЕК, который курирует еврокомиссар по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям Мария Луиш Альбукерке.

Ранее Еврокомиссия заявила о назначении новым спецпосланником Евросоюза по санкциям экс-постпреда Швеции при ЕС Ларса Даниэльссона, который 6 февраля 2027 года сменит на этом посту Дэвида О'Салливана.