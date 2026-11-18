Правящий блок Германии ХДС/ХСС предлагает увеличить минимальный срок проживания для получения гражданства с пяти до восьми лет, а также ограничить возможность получения второго паспорта, разрешив его только в исключительных случаях. Об этом сообщает сообщает немецкая газета BILD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, ХДС/ХСС и СДПГ сейчас обсуждают новый пакет реформ миграционной политики, который выходит за рамки коалиционного соглашения.

Помимо увеличения срока, христианские демократы хотят повысить требования к знанию немецкого языка с B1 до B2 и лишить претендентов на гражданство социальной помощи на все время ожидания натурализации. При этом ограничения не коснутся тех, у кого уже есть два паспорта.

Взамен ХДС/ХСС готов поддержать предложение социал-демократов о расширении возможностей получения права на проживание в Германии для иностранцев, которые работают или получают профессиональное образование.

"Тайная сделка внутри большой коалиции? ХДС/ХСС предлагает СДПГ переговоры о предоставлении больших прав на проживание иностранцам, работающим или проходящим профессиональное обучение", - говорится в публикации.

По информации BILD, СДПГ пока изучает предложения партнеров по коалиции.