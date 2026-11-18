Представители христианской религиозной общины Албан-Уди посетили монастырь Амарас в Ходжавендском регионе в рамках своего визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend история монастыря Амарас, расположенного на территории села Джютджю Ходжавендского района, восходит к IV веку. Амарас был одним из важных религиозных и епископских центров Кавказской Албании.

Отметим, что представители албано-удинской христианской религиозной общины ранее посещали и другие древние албанские храмы на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе монастыри Агоглан в Лачине и Худавенг в Кяльбаджаре. А это первый визит общины в монастырь Амарас.