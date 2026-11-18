Итоговая декларация IV Международной конференции "Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов и решений в урегулировании проблемы пропавших без вести лиц", состоявшейся 7-10 октября 2026 года в рамках Бакинского диалога по инициативе Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, распространена в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, декларация, приложенная к письму, адресованному генеральному секретарю ООН от имени постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН от 27 октября 2026 года была распространена под обозначением A/81/462-S/2026/849 по соответствующим пунктам повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи, а также в качестве документа Совета Безопасности.

В документе нашли отражение важные положения, касающиеся установления судьбы лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, обеспечения права семей узнать судьбу своих близких, обмена информацией об индивидуальных и массовых захоронениях, безопасного и научно обоснованного обнаружения, извлечения, идентификации и возвращения человеческих останков.

Декларация призывает государства, международные и неправительственные организации расширять сотрудничество, обмениваться передовым опытом, применять современные судебно-экспертные методы и новые технологии. Особое значение имеет призыв к ООН и другим международным организациям содействовать созданию специального международного механизма, направленного на решение проблемы лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов.

В Декларации подчеркивается возрастающая роль Бакинского диалога как международной площадки для обмена опытом, укрепления доверия и развития практического сотрудничества, направленного на получение семьями пропавших без вести лиц ответов о судьбе своих близких. Участники конференции также выразили признательность Государственной комиссии Азербайджанской Республики за организацию мероприятия и создание условий для конструктивного обсуждения национальных и международных усилий по установлению судьбы пропавших без вести.

Распространение Декларации в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН имеет важное значение для дальнейшего продвижения международных инициатив Азербайджана, направленных на привлечение внимания к проблеме пропавших без вести лиц, укрепление гуманитарного сотрудничества и выработку эффективных механизмов ее решения.