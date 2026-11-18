Завод Fujian-Benz в Китае начал серийное производство электрического минивэна Mercedes-Benz VLE, который собирают на одной линии с моделями V-Class и Vito. Об этом сообщает CarNewsChina. Премьера машины на китайском рынке ожидается на автосалоне в Гуанчжоу 27 ноября 2026 года, где, как предполагается, может открыться прием заказов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Fujian-Benz - совместное предприятие Mercedes-Benz Group, BAIC и Fujian Motor Industry. Площадка считается единственным заводом Mercedes-Benz по выпуску коммерческих автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно отчету по ESG за 2025 год, завод Fujian-Benz работает на зеленой электроэнергии на сто процентов.

Китайская версия VLE получила разрешение на продажу в августе 2026 года. В июне серийное производство Mercedes-Benz VLE уже было запущено в Испании - до начала выпуска модели на китайской площадке.