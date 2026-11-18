Автор: Зульфугар Ибрагимов

Иран продолжает надеяться на то, что Ереван выполнит свое давнее обещание и представит азербайджанский памятник Голубую мечеть на включение в список наследия ЮНЕСКО. Сам Тегеран уже сделал несколько реверансов Армении, представив в список ЮНЕСКО три армянские церкви. Ничего помимо церквей, как известно, у армян в этом регионе нет.

Так вот, Иран сделал целых три шага и теперь ждет того же от Армении.

В последнюю пару месяцев тема Голубой мечети снова приобрела актуальность. Причиной послужили провокационные схемы иранской стороны против Баку, в которых Армении отведена главная роль. В рамках очередной антиазербайджанской вспышки в Иране посольство этой страны в Ереване слишком часто стало вспоминать о мечети.

Что характерно для нашего южного соседа - он никогда не упоминает, что Голубая мечеть - единственная из многих, имевшихся в Ереване и разрушенных армянами. Как будто ничего такого не было.

Посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что архитектурный облик мечети "не оставляет сомнений в ее персидских корнях".

"Иранский архитектурный стиль прослеживается в оформлении мечети, в каждой бирюзовой плитке, в каждой детали - да и вся атмосфера этого места недвусмысленно указывает на то, что это именно иранская мечеть. Расположенная в прекрасном Ереване, она - наряду с другими мечетями, которые когда-то здесь находились, - служит великолепным примером мирного сосуществования исламского искусства и армянского христианского наследия в общем пространстве", - заявил журналистам Ширголами.

Более того, по утверждению иранского дипломата, построивший мечеть азербайджанский хан, оказывается "внес значительный вклад в развитие армяно-иранских культурных связей". Одним словом, "Голубая мечеть в Ереване всегда была и останется частью армяно-иранского наследия", - торжественно заключил посол.

Персидского наследия на территории сегодняшней Армении не может быть по определению. Несмотря на исторические перипетии, это была азербайджанская земля, на которой правили азербайджанские правители и на которой строились азербайджанские города и крепости. Армяне, разрушая объекты азербайджанского наследия, как-то не задумывались о том, как можно использовать все это в отношениях с Ираном. Были разрушены десятки мечетей, хамамов, карван-сараев, а ведь это такой ресурс, переиначив его, можно было бы окончательно стереть азербайджанскую историю нынешней Армении. В "иранизированном" виде это наследие могло принести пользу имиджу Армении и армянским интересам. А что теперь? Теперь это наследие уничтожено на земле, но сохранилось в архивах, и армянская сторона выглядит тут как-то бледно, пытаясь отбиваться от справедливых обвинений и требований Баку.

Вон, какие пляски удалось устроить вокруг Голубой мечети. Единственный памятник, оставшийся от азербайджанского наследия, в сговоре с иранской стороной переиначен и обыгрывается по-всякому в интересах антиазербайджанских кругов. Эти пляски убивают сразу трех зайцев: повышают "толерантный" рейтинг Армении, склеивают армяно-иранские отношения и позволяют Ирану налагать пятерню на культурно-историческое наследие мусульман Кавказа, независимо от их этнической принадлежности. Армянство только радо помочь иранским шовинистам в этом "благородном деле", а те с удовольствием согласны удревнять армянское присутствие в регионе в обмен на такие услуги.

Одним словом, наши южные и западные соседи нашли друг в друге то, чего им так не хватало, - уверенность в себе. Совместными усилиями переписывается история региона, делаются взаимные реверансы и раздаются комплименты.

Но Голубая мечеть в Ереване от этого не перестанет быть объектом наследия азербайджанского народа.