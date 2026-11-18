Стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов на молодежном чемпионате мира, который пройдет в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в индивидуальных соревнованиях нашу страну представят 14 дзюдоистов (девять юношей и пять девушек) в десяти весовых категориях.

В чемпионате мира, который пройдет 19-22 ноября, примут участие 574 спортсмена из 78 стран. Индивидуальные соревнования состоятся 19-21 ноября.

Первые соперники азербайджанских дзюдоистов:

Девушки

48 кг, 1/16 финала

Наргиз Ахмедова - Мария Валенсия (Чили)

52 кг, 1/16 финала

Айсун Мамедова - Рима Бурихан (Канада)

57 кг, 1/16 финала

Хадиджа Гадешова - победительница пары Селин Бестав (Турция) / Нино Хараишвили (Грузия)

Вусаля Гаджиева - Ника Томц (Словения)

63 кг, 1/16 финала

Ханна Зайцева - Мариам Нателаури (Грузия)

Юноши

60 кг, 1/16 финала

Айхан Мирзазаде - победитель пары Габриэль Шанран Лу Е Хан (Гонконг) / Стратос Харалампус (Кипр)

66 кг, 1/16 финала

Мухаммед Мусаев - победитель пары Магни Лауритсен (Дания) / Юн Винг Ят (Гонконг)

81 кг, 1/32 финала

Мехди Аббасов - Эдоардо Микеле Руссо (Италия)

Джасур Ибадлы - Анас Букаммаз (Кувейт)

90 кг

1/16 финала

Сулейман Шукюров - победитель пары Николас Задвински (США) / Иномжон Баходиров (Узбекистан)

1/32 финала

Аслан Коцоев - Дилшод Наширов (Узбекистан)

100 кг

1/16 финала

Давуд Намазлы - Фадил Мухаммед Исмагомбетов (Кыргызстан)

1/32 финала

Джанполад Алиев - Иван Гармаш (Украина)

Свыше 100 кг, 1/16 финала

Рамазан Ахмедов - Тэмуулэн Мунхчулуун (Монголия).