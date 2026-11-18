Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧМ
Стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов на молодежном чемпионате мира, который пройдет в столице Узбекистана Ташкенте.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в индивидуальных соревнованиях нашу страну представят 14 дзюдоистов (девять юношей и пять девушек) в десяти весовых категориях.
В чемпионате мира, который пройдет 19-22 ноября, примут участие 574 спортсмена из 78 стран. Индивидуальные соревнования состоятся 19-21 ноября.
Первые соперники азербайджанских дзюдоистов:
Девушки
48 кг, 1/16 финала
Наргиз Ахмедова - Мария Валенсия (Чили)
52 кг, 1/16 финала
Айсун Мамедова - Рима Бурихан (Канада)
57 кг, 1/16 финала
Хадиджа Гадешова - победительница пары Селин Бестав (Турция) / Нино Хараишвили (Грузия)
Вусаля Гаджиева - Ника Томц (Словения)
63 кг, 1/16 финала
Ханна Зайцева - Мариам Нателаури (Грузия)
Юноши
60 кг, 1/16 финала
Айхан Мирзазаде - победитель пары Габриэль Шанран Лу Е Хан (Гонконг) / Стратос Харалампус (Кипр)
66 кг, 1/16 финала
Мухаммед Мусаев - победитель пары Магни Лауритсен (Дания) / Юн Винг Ят (Гонконг)
81 кг, 1/32 финала
Мехди Аббасов - Эдоардо Микеле Руссо (Италия)
Джасур Ибадлы - Анас Букаммаз (Кувейт)
90 кг
1/16 финала
Сулейман Шукюров - победитель пары Николас Задвински (США) / Иномжон Баходиров (Узбекистан)
1/32 финала
Аслан Коцоев - Дилшод Наширов (Узбекистан)
100 кг
1/16 финала
Давуд Намазлы - Фадил Мухаммед Исмагомбетов (Кыргызстан)
1/32 финала
Джанполад Алиев - Иван Гармаш (Украина)
Свыше 100 кг, 1/16 финала
Рамазан Ахмедов - Тэмуулэн Мунхчулуун (Монголия).
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