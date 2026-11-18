Военное сотрудничество с Азербайджаном укрепляется на основе принципа взаимного доверия. Верим, что устойчивый мир придаст импульс транспортным и торговым связям на Южном Кавказе, а также экономическому сотрудничеству в целом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время бюджетных обсуждений в парламенте страны.

По его словам, политика обороны и безопасности Турции охватывает более широкий географический регион, чем границы страны.

Он отметил, что российско-украинская война и напряженность вокруг Ирана напрямую влияют на региональную и глобальную безопасность.

Министр также подчеркнул, что Турция играет важную роль не только в посредничестве ради мира, но и устранении угроз, порождаемых кризисами.

Подчеркнув важность подписанного с Пакистаном и Саудовской Аравией Мекканского соглашения о совместной обороне, Я. Гюлер назвал этот документ важным шагом на пути укрепления мира, стабильности и взаимного доверия в регионе.