Глава минобороны Турции об укреплении военного сотрудничества с Азербайджаном
Военное сотрудничество с Азербайджаном укрепляется на основе принципа взаимного доверия. Верим, что устойчивый мир придаст импульс транспортным и торговым связям на Южном Кавказе, а также экономическому сотрудничеству в целом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время бюджетных обсуждений в парламенте страны.
По его словам, политика обороны и безопасности Турции охватывает более широкий географический регион, чем границы страны.
Он отметил, что российско-украинская война и напряженность вокруг Ирана напрямую влияют на региональную и глобальную безопасность.
Министр также подчеркнул, что Турция играет важную роль не только в посредничестве ради мира, но и устранении угроз, порождаемых кризисами.
Подчеркнув важность подписанного с Пакистаном и Саудовской Аравией Мекканского соглашения о совместной обороне, Я. Гюлер назвал этот документ важным шагом на пути укрепления мира, стабильности и взаимного доверия в регионе.
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