Согласно графику экзаменов, обнародованному Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), 4 декабря планировалось провести тестовый экзамен по подгруппе должностей BB, а также экзамен для продолжения деятельности на государственной службе. На 13 декабря был запланирован тестовый экзамен для приема на государственную службу по типам должностей A и B.

Как сообщает Day.Az, об этом ГЭЦ распространил информацию.

Отмечается, что в Кодексе государственной службы Азербайджанской Республики, вступившем в силу 16 ноября 2026 года, не предусмотрено положение о необходимости получения государственным служащим соответствующего сертификата для продолжения деятельности на государственной службе.

В связи с этим экзамен для продолжения деятельности на государственной службе, запланированный на 4 декабря, отменен. Денежные средства, уплаченные кандидатами за участие в этом экзамене, будут возвращены на их личные счета в системе ГЭЦ.

Во время тестовых экзаменов для приема на государственную службу по подгруппе должностей BB, который состоится 4 декабря, а также по типам должностей A и B, запланированного на 13 декабря, кандидатам будут предложены вопросы по законодательству, информатике, азербайджанскому языку и логическому мышлению в соответствии с программой, установленной до вступления в силу Кодекса государственной службы.

Тестовые задания по законодательству будут касаться норм, содержащихся в утративших силу законах Азербайджанской Республики "О государственной службе" и "Правилах этического поведения государственных служащих", которые соответствуют положениям Кодекса государственной службы.

Кандидатам, успешно сдавшим тестовый экзамен, на основании статьи 22.3 Кодекса государственной службы Азербайджана будет выдаваться сертификат о государственной службе сроком действия два года.