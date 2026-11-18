https://news.day.az/society/1875320.html В Азербайджане объявлено желтое предупреждение В связи с ветреной погодой, ожидаемой 19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение
В связи с ветреной погодой, ожидаемой 19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщается, что в соответствии с желтым предупреждением, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гяндже, Нафталане, Гёранбое, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре юго-восточный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.
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