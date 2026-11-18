В связи с ветреной погодой, ожидаемой 19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в соответствии с желтым предупреждением, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гяндже, Нафталане, Гёранбое, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре юго-восточный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.