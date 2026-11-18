Американский производитель графических процессоров Nvidia остановил поставки передовых чипов Hopper в Китай. Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной финансовому отчету, заявила исполняющая обязанности гендиректора компании Колетт Кресс, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, в квартале, завершившемся 25 октября, по этому направлению продано продуктов на 2,4 миллиарда долларов, но продолжать экспорт не планируется. Она не уточнила, каковы причины принятого решения и является ли остановка постоянной, но подчеркнула, что в прогнозе доход от таких поставок не предусмотрен.

Речь идет в том числе о H200 - мощных процессорах, выпускаемых на Тайване компанией TSMC и используемых для обучения и работы продвинутых моделей искусственного интеллекта.

США ввели экспортный контроль в отношении этих чипов в 2022 году, а далее ужесточали его. Однако в январе 2026 года президент Дональд Трамп согласился смягчить ограничения. Этому предшествовали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и многомесячное лоббирование такого шага главой Nvidia Дженсеном Хуангом.

Последний был уволен и исключен из совета директоров компании на прошлой неделе. Поводом для этого стали два секс-скандала, причем в первом оказалась замешана топ-менеджер поставщика чипов Nvidia в Китай Элис Хуанг. Решение об удалении от управления компанией Дженсена Хуанга было принято после того, как стало известно и о его связи с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл.

Хуанг не оставляет надежды вернуться на пост, который занимал последние 33 года, однако пока совет директоров компании не подтверждает такой возможности.