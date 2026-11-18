Одним из важных этапов практической фазы реализации проекта TRIPP станут делимитация и демаркация участков границы, необходимых для строительства коммуникаций в южной части.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сессии вопросов и ответов правительства в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата Натали Синорян о процессах делимитации армяно-азербайджанской границы и подписания мирного договора.

Пашинян отметил, что работа продолжается в ранее обозначенных направлениях.

"В целом, у меня нет новостей. Единственная новость в том, что то, о чем говорилось, обсуждалось ранее, мы продвигаемся вперед в этих направлениях, и мы должны шаг за шагом реализовывать то, о чем я говорил ранее", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что в рамках реализации TRIPP делимитация южного сектора необходима для строительства транспортно-коммуникационной и другой инфраструктуры, включая трубопровод, железную дорогу и автомобильную дорогу.

"Мы вступаем в практическую стадию реализации проекта TRIPP", - отметил Пашинян.