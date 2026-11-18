Во Дворце имени Гейдара Алиева, 22 ноября в 13:00, состоится юбилейный, десятый концерт Milana Star под названием "Я Милана!".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении AZKONSERT.

По словам артистки, предстоящее выступление станет для неё не просто очередным концертом, а важным шагом на новый творческий уровень.

Вдохновившись поездками и посещением концертов мировых звёзд, команда Milana Star решила подготовить собственное шоу нового формата. Зрителей ждёт яркая программа, которая обещает удивить даже давних поклонников творчества певицы.

В новом проекте объединятся музыка, зрелищная визуальная составляющая и особая атмосфера, которую Milana Star стремится создавать на своих выступлениях.

"Это будет смелый и свежий проект. До встречи! Ваша Милана", - обратилась артистка к своим поклонникам.

Юбилейное шоу "Я Милана!" обещает стать особенным событием в творческой жизни певицы и подарить зрителям незабываемые впечатления.

Билеты: https://iticket.az/ru/events/concerts/milana-star-ya-milana-11-26