Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Спустя почти шесть лет после окончания 44-дневной войны минная угроза продолжает оставаться одной из самых острых гуманитарных проблем Азербайджана. Тысячи гектаров земли по-прежнему нуждаются в тщательном обследовании и очистке, мины продолжают уносить человеческие жизни, а масштабная работа по разминированию требует огромных финансовых, технических и человеческих ресурсов.

Азербайджан добился значительных результатов в этой сфере, однако основная тяжесть противоминной деятельности по-прежнему лежит на самом государстве. На этом фоне международная поддержка, безусловно, важна, но ее масштабы пока не соответствуют сложности и размерам существующей проблемы.

Показательным примером того, насколько актуальна эта задача, стали последние данные Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Только за период со 2 по 15 ноября на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 152 противопехотные мины, 33 противотанковые мины и 1343 других взрывоопасных предмета. За эти две недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено около 1459,5 гектара территории. И это лишь результаты работы за один отчетный период.

Общая картина еще более масштабна. С ноября 2020 года в Азербайджане очищено более 287 тысяч гектаров территории, обнаружено и обезврежено свыше 255 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 42 тысяч противопехотных и около 24 тысяч противотанковых мин. За этими цифрами стоят годы непрерывной работы саперов, серьезные государственные расходы и постоянный риск для людей, занимающихся очисткой территорий.

При этом минная угроза продолжает иметь трагические последствия. По данным МИД Азербайджана, с ноября 2020 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 443 человека, более 70 из них погибли. Среди пострадавших есть мирные жители, возвращающиеся на освобожденные территории или посещающие их по работе, а также специалисты, непосредственно участвующие в разминировании.

Масштабы загрязнения объясняются почти 30-летней оккупацией азербайджанских территорий. Около 20% международно признанной территории страны подверглись минированию. Взрывоопасные предметы обнаруживаются на сельскохозяйственных угодьях, автомобильных дорогах, в лесах, населенных пунктах и даже на кладбищах. Причем проблема не ограничивается Карабахом и Восточным Зангезуром. Разминирование проводится также в Газахском районе, где после восстановления контроля над отдельными участками границы саперы обнаружили более тысячи противопехотных мин.

Серьезным препятствием для ускорения работ остаются недостоверные карты минных полей, переданные Арменией. Из более чем 900 формуляров, предоставленных азербайджанской стороне в 2021 году, реальной обстановке соответствовала лишь примерно четверть. В результате азербайджанским специалистам приходится фактически заново обследовать значительные территории, используя инженерную разведку, кинологические расчеты, специальную технику и ручной поиск. Неточность координат и технических данных увеличивает продолжительность операций, повышает их стоимость и создает дополнительные риски для саперов.

Таким образом, Азербайджан несет двойную нагрузку: финансирует масштабную программу гуманитарного разминирования и одновременно вынужден компенсировать последствия отсутствия достоверной информации о расположении минных полей. При этом речь идет о задаче, от решения которой напрямую зависит будущее освобожденных территорий.

Программа "Великое возвращение", строительство жилья, восстановление дорог, железнодорожной и энергетической инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и создание новых рабочих мест - все эти процессы тесно связаны с безопасностью земель. Пока территория остается заминированной, ее полноценное хозяйственное освоение невозможно. Следовательно, каждый дополнительный год, необходимый для очистки земель, означает и задержку в реализации целого ряда восстановительных проектов.

Азербайджан со своей стороны последовательно наращивает возможности в этой сфере. ANAMA и другие привлеченные структуры используют современные беспилотные системы, механизированные комплексы и новые методы обнаружения взрывоопасных предметов. Государство выделяет необходимые ресурсы, привлекает специалистов и развивает международное сотрудничество. Однако даже применение самых современных технологий не позволяет решить проблему в короткие сроки, учитывая огромную площадь загрязненных территорий.

На этом фоне заслуживают внимания сигналы о продолжении международной поддержки. В частности, посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман заявил, что Лондон намерен и дальше поддерживать противоминную деятельность в стране, чтобы создать условия для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев. Он также напомнил, что Великобритания стала первой страной, оказавшей поддержку ANAMA в 2020 году.

Отдельного внимания заслуживает и позиция США. 17 ноября стало известно, что Сенат США рекомендовал предусмотреть не менее 265 миллионов долларов на программы уничтожения обычных вооружений, включая гуманитарное разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов в ряде стран. Азербайджан также включен в перечень государств, для которых предполагается такая поддержка. Безусловно, это позитивный сигнал, свидетельствующий о сохранении внимания Вашингтона к минной проблематике региона. Вместе с тем указанная сумма является общей для нескольких стран, а конкретный объем финансирования для Азербайджана пока не определен.

При этом общая картина международного участия остается весьма скромной. По данным ANAMA, озвученным в сентябре 2026 года, с ноября 2020-го на гуманитарное разминирование Азербайджан направил около 590 миллионов долларов. При этом на международную помощь пришлось лишь около 4% этой суммы. Иными словами, практически все расходы продолжает покрывать азербайджанское государство.

Именно это соотношение наиболее наглядно показывает масштаб проблемы. Даже при наличии поддержки со стороны США, Великобритании и других партнеров основная финансовая ответственность остается на Азербайджане. Очевидно, что для ускорения разминирования и скорейшего возвращения людей на освобожденные территории международное участие должно быть значительно более весомым.

Увеличение международной поддержки позволило бы не только ускорить очистку загрязненных территорий, но и приблизить решение целого ряда задач, связанных с послевоенным восстановлением. Ведь за каждым гектаром очищенной земли стоят новые возможности для строительства жилья, развития сельского хозяйства, создания рабочих мест и возвращения людей в родные населенные пункты.

При этом минная угроза не исчезнет сама по себе с течением времени. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы будут представлять опасность до тех пор, пока не будут обнаружены и обезврежены. Каждый новый случай подрыва напоминает о том, что последствия войны продолжают затрагивать мирных жителей даже спустя годы после прекращения боевых действий.

Поэтому гуманитарное разминирование Азербайджана должно стать одним из практических приоритетов международного сотрудничества. Речь идет о безопасности людей, восстановлении нормальной жизни на освобожденных территориях и возможности тысяч семей вернуться домой без угрозы для собственной жизни. Азербайджан уже проделал огромную работу и продолжает вкладывать в нее значительные ресурсы. Однако масштаб этой задачи требует гораздо более активного участия международного сообщества. Поддержка должна измеряться не только заявлениями и намерениями, но и конкретными финансовыми вложениями, технической помощью и реальным вкладом в очистку заминированных земель.