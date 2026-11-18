В первые две недели ноября розничные продажи электромобилей в Китае продолжили падать. Доля электрокаров на рынке все еще растет, но вместе с этим снижается спрос на этот тип машин. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), с 1 по 15 ноября было реализовано 447 тысяч электромобилей, что на 13 процентов меньше, чем годом ранее, пишет CnEVPost, м.

Но этот показатель оказался на 7 процентов больше, чем за аналогичный период октября. Доля электромобилей в розничных продажах достигла 73,2 процента, что выше октябрьского рекорда в 67,5 процента. С начала года в Китае продано 9,32 миллиона электромобилей, но это на 13 процентов меньше, чем годом ранее.

При этом электромобильный сегмент показал лучшие результаты, чем рынок легковых машин в целом. Общие розничные продажи легковых автомобилей за 15 дней ноября составили 611 тысяч единиц - на 25 процентов меньше, чем годом ранее, и на 6 процентов меньше, чем в октябре. С начала года этот показатель упал на 22 процента и составил 15,59 миллиона единиц.

Финансовая нестабильность вынуждает китайцев откладывать покупки. Кроме того, высокие цены на топливо снижают спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, из-за чего их доля рынка продолжает стремительно сокращаться.

Дальнейшая динамика рынка во многом будет зависеть от спроса на замену автомобилей в конце года, объясняют аналитики. Это связано с окончанием срока действия субсидий на обмен старых машин на новые. Кроме того, возлагаются большие надежды на автосалон в Гуанчжоу, где представят новые модели. Он стартует 27 ноября и продлится до 6 декабря.