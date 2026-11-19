https://news.day.az/unusual/1875473.html Voyager 1 установил исторический рекорд расстояния от Земли - ВИДЕО Космический аппарат "Voyager 1" достиг исторической вехи, став первым созданным человеком объектом, удалившимся от Земли на расстояние в один световой день. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Запущенный 5 сентября 1977 года, аппарат сейчас находится на расстоянии более 25,9 миллиардов километров, и этот путь занял более 49 лет.
Voyager 1 установил исторический рекорд расстояния от Земли - ВИДЕО
Космический аппарат "Voyager 1" достиг исторической вехи, став первым созданным человеком объектом, удалившимся от Земли на расстояние в один световой день.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Запущенный 5 сентября 1977 года, аппарат сейчас находится на расстоянии более 25,9 миллиардов километров, и этот путь занял более 49 лет.
Аппарат продолжает функционировать и передавать научные данные из межзвездного пространства почти полвека спустя после своего запуска.
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