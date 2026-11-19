Космический аппарат "Voyager 1" достиг исторической вехи, став первым созданным человеком объектом, удалившимся от Земли на расстояние в один световой день.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Запущенный 5 сентября 1977 года, аппарат сейчас находится на расстоянии более 25,9 миллиардов километров, и этот путь занял более 49 лет.



Аппарат продолжает функционировать и передавать научные данные из межзвездного пространства почти полвека спустя после своего запуска.