https://news.day.az/society/1875435.html Адвокат Орхан Кенгерли задержан полицией - ФОТО Адвокат Орхан Рустам оглу Кенгерли задержан полицией. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Отметим, что адвокат Орхан Кенгерли является директором адвокатского бюро "Альянс".
Адвокат Орхан Кенгерли задержан полицией - ФОТО
Адвокат Орхан Рустам оглу Кенгерли задержан полицией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.
Отметим, что адвокат Орхан Кенгерли является директором адвокатского бюро "Альянс".
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