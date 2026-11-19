Президент США Дональд Трамп разочаровался в вице-президенте Джей Ди Вэнсе, их отношения начали ухудшаться из-за критики последним результатов войны с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такие данные приводит газета The New York Times (NYT).

Причиной разногласий стала публикация Вэнса в соцсетях подробного анализа итогов промежуточных выборов в США. Он возложил вину за поражение республиканцев на продолжение военного конфликта с Тегераном. Кроме того, чиновник раскритиковал общую риторику администрации в предвыборный период.

По данным издания, сначала американский лидер якобы спокойно воспринял позицию вице-президента, но со временем его отношение поменялось. Он начал жаловаться на Вэнса своему окружению, поскольку считает, что политик должен поддержать его решение о бомбардировках Ирана.

На этом фоне Трамп начал активно выделять американского госсекретаря Марко Рубио, выражая одобрение и называя его потенциально сильным кандидатом в президенты США в частных беседах. Согласно позиции Рубио, атака на Иран была необходима, чтобы обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов.