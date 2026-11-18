Jaguar Land Rover (JLR) начнет выпуск компактной версии внедорожника Defender на заводе в Хейлвуде в конце 2027 года. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Пи Би Баладжи, сообщает издание "За рулем", передает Day.Az.

Новая модель построена на архитектуре Electrified Modular Architecture и получит аккумулятор под полом, из-за чего ход подвески и артикуляция колес окажутся меньше, чем у нынешнего семейства. Длина автомобиля составит чуть более 4,5 метра. К концу 2027 года будет готова только полностью электрическая версия - работа над гибридной модификацией продолжается.

На этой же площадке в Хейлвуде планируется выпускать электрический Range Rover GT, построенный на той же платформе. Для этого Discovery Sport снимут с конвейера в ближайшие недели, а Range Rover Evoque - позднее в 2027 году.

Управляющий директор брендов Defender и Discovery Марк Кэмерон подчеркнул, что новый компактный внедорожник - самостоятельный продукт, а не укороченная версия Defender 90. В СМИ за моделью закрепилось неофициальное название Defender Sport, также рассматривается вариант индекса 80, чтобы расположить ее в линейке ниже существующих Defender 90, 110 и 130. Официальное имя компания пока не раскрыла.

Новинка станет первым самостоятельным автомобилем линейки Defender после того, как JLR выделила ее в отдельный бренд наряду с Range Rover и Discovery.