Crystal Dynamics назвала дату выхода Tomb Raider: Legacy of Atlantis - 12 февраля 2027 года. Об этом сообщает ixbt.games со ссылкой на студию-разработчика,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Подробности раскрыли на фестивале Tomb Raider Derby: студия показала восьмиминутный ролик о разработке с кадрами сессий захвата движений, а также опубликовала запись дискуссионной панели с геймдиректором Раулем Сикейрой и арт-директором Flying Wild Hog Ареком Томашевским.

По словам разработчиков, сцену встречи с тираннозавром тестировали в трех вариантах - классический боссфайт, системный бой и зрелищная погоня - и в итоге выбрали погоню, чтобы дать существу больше экранного времени. Боевую систему с парными пистолетами строили с нуля: ранее в серии стрельба с двух рук встречалась только в заскриптованных сценах.

Команда отказалась от белой краски на выступах и прямых маркеров заданий. Руины четырех регионов сделали настолько реалистичными, что тестировщики теряли дорогу, поэтому для каждой локации разработали отдельный визуальный язык из лучей света, мха и позолоты. Помимо уже известных Перу и Греции, в игре появится секретная локация, которую разработчики не раскрывают заранее.

Legacy of Atlantis переосмысляет оригинальное приключение 1996 года, сохраняя каноном события трилогии Survivor. Ларе будут противостоять наемники Пьера Дюпона, взрывающие проходы, пока героиня решает загадки. Роль Лары Крофт в захвате движений исполняет Аликс Уилтон Риган, которая параллельно играет персонажа и в других проектах.