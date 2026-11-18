Сборная Азербайджана по футболу завершила групповой этап Лиги наций без поражений и заняла первое место в дивизионе D. Однако этот результат никак не повлиял на распределение команд по корзинам перед жеребьевкой отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам группового этапа Лиги наций Азербайджан оказался в пятой, последней корзине вместе с Мальтой, Литвой, Андоррой, Гибралтаром и Лихтенштейном.

Почему победитель группы находится среди сборных с самым низким посевом?

Победа, которая не изменила посев

Главная причина заключается в системе определения корзин.

УЕФА использует промежуточный общий рейтинг Лиги наций сезона-2026/27, в котором первостепенное значение имеет дивизион, а уже затем результаты внутри него.

Все участники дивизиона A располагаются выше команд дивизиона B. Те, в свою очередь, опережают представителей дивизиона C. Последние шесть позиций общего рейтинга занимают сборные дивизиона D.

Поэтому даже победа в группе низшего дивизиона не позволяет автоматически оказаться выше команды, занявшей последнее место в более сильном дивизионе.

Азербайджан завершил групповой этап с восемью очками, двумя победами и двумя ничьими. Наша сборная забила три мяча и пропустила один.

Любопытно, что Мальта также набрала восемь очков и завершила турнир с разницей мячей +2. Но мальтийцы забили пять голов, поэтому опередили Азербайджан в общем рейтинге.

В результате Мальта заняла 49-е место среди 54 сборных, а Азербайджан - 50-е.

Здесь необходимо учитывать еще одну особенность: в следующем розыгрыше Лиги наций Азербайджан действительно будет выступать в дивизионе C, однако это не награда за победу в группе.

УЕФА принял решение упразднить дивизион D в рамках реформы турнира. Поэтому с сезона-2028/29 все шесть его участников автоматически перейдут в дивизион C независимо от занятых мест.

Иными словами, повышение гарантировано не только победителям групп - Азербайджану и Мальте, - но и Литве, Андорре, Гибралтару и Лихтенштейну.

Таким образом, первое место стало самостоятельным спортивным достижением нашей сборной, но ни на переход в дивизион C, ни на посев в отборочном турнире Евро-2028 оно не повлияло.

С кем Азербайджан точно не сыграет?

Пятая корзина состоит всего из шести команд. Кроме Азербайджана, в нее входят Мальта, Литва, Андорра, Гибралтар и Лихтенштейн.

Это означает, что ни одна из этих пяти сборных не станет нашим соперником в квалификации.

Еще одно обстоятельство уже определено: Азербайджан попадет в группу из пяти команд. Всего УЕФА сформирует 12 групп, шесть из которых будут состоять из четырех участников, а остальные шесть - из пяти.

Следовательно, национальной команде предстоит провести восемь отборочных матчей - по четыре дома и на выезде.

Соперники будут определены из первых четырех корзин, по одному из каждой, с учетом специальных ограничений жеребьевки.

От Франции до Сан-Марино: кто может достаться нашей сборной?

Уже первая корзина показывает, насколько непростым будет предстоящий отбор.

В ней находятся Франция, Германия, Англия, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия и другие сильнейшие сборные Европы.

Однако жеребьевка четвертьфиналов Лиги наций 20 ноября повлияет на распределение некоторых участников по отборочным группам. Победители этих противостояний должны попасть в группы из четырех команд, поэтому окончательно оценивать всех возможных соперников Азербайджана пока преждевременно.

Во второй корзине также немало серьезных команд: Швейцария, Австрия, Швеция, Турция, Венгрия, Сербия и другие.

Третья корзина объединяет сборные разного уровня. Здесь и Украина с Польшей, и Шотландия, и такие команды, как Косово, Албания или Исландия.

Не менее любопытна четвертая корзина. В ней одновременно находятся Финляндия, Казахстан, Армения, Эстония и Сан-Марино.

Очевидно, что спортивная сложность группы будет зависеть не только от соперника из первой корзины. Команды из третьей и особенно четвертой корзин также могут существенно повлиять на перспективы Азербайджана.

При этом УЕФА применяет специальные ограничения жеребьевки, поэтому не всякое теоретическое сочетание соперников обязательно будет допустимым.

Что нужно для выхода на Евро-2028?

В финальном турнире примут участие 24 сборные.

Победители всех 12 отборочных групп получат прямые путевки. К ним присоединятся восемь лучших команд, занявших вторые места.

Еще два места зарезервированы для хозяев чемпионата - Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса - на случай, если они не смогут квалифицироваться по спортивному принципу. Оставшиеся путевки разыграют в стыковых матчах, количество которых будет зависеть от результатов хозяев.

Для Азербайджана основная задача выглядит крайне сложной. Чтобы претендовать на прямую квалификацию, необходимо опередить нескольких соперников с более высоким посевом.

Поэтому важнейшим фактором станет не только жеребьевка, но и способность команды Айхана Аббасова стабильно набирать очки в матчах против сборных среднего европейского уровня.

Первое место в группе Лиги наций стало положительным результатом. Но отбор Евро-2028 покажет, насколько успешно национальная команда сможет конкурировать с более сильными соперниками.

Когда жеребьевка?

Церемония состоится 6 декабря 2026 года в Белфасте.

Начало - в 21:00 по бакинскому времени.

Отборочный турнир стартует в марте 2027 года и завершится в ноябре.

Все корзины жеребьевки Евро-2028

Корзина 1 (12 сборных): Франция, Германия, Англия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Греция, Хорватия, Дания.

Корзина 2 (12 сборных): Швейцария, Северная Ирландия, Австрия, Швеция, Словения, Венгрия, Ирландия, Босния и Герцеговина, Уэльс, Сербия, Турция, Чехия.

Корзина 3 (12 сборных): Украина, Шотландия, Косово, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Албания, Черногория, Словакия, Исландия.

Корзина 4 (12 сборных): Беларусь, Кипр, Фарерские острова, Эстония, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан-Марино.

Корзина 5 (6 сборных): Азербайджан, Мальта, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Таким образом, Азербайджан уже знает, с кем точно не встретится в отборе Евро-2028. Но главная интрига впереди: удастся ли получить группу, в которой национальная команда сможет не просто бороться за отдельные очки, а претендовать на серьезный турнирный результат?