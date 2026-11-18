18 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял старшего советника специального представителя США по мирным миссиям Арье Лайтстоуна.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями об азербайджано-американских отношениях и региональных вопросах.

Стороны рассмотрели перспективы реализации конкретных проектов по направлениям сотрудничества, предусмотренным Хартией о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Обсуждались также вопросы развития региональных связей и Среднего коридора, а также расширения транспортно-логистических возможностей. В этой связи стороны подчеркнули вклад проекта TRIPP в укрепление региональных транспортных и экономических связей и обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Участники встречи также обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.