Азербайджан отличается древней историей, богатой культурой и величественными памятниками архитектуры. Памятники и скульптуры, воздвигнутые в различных регионах нашей страны, отражают прошлое, героизм, а также национально-духовные ценности нашего народа. Скульптуры, украшающие парки и аллеи Баку, увековечивают память выдающихся личностей, поэтов и писателей, деятелей науки и культуры.

Исторические памятники и скульптуры - это память нашего народа. Их сохранение, реставрация и передача будущим поколениям имеют важное значение.

Представляем фоторепортаж сотрудников АЗЕРТАДЖ, посвященный памятникам, воздвигнутым в Баку, передает Day.Az.