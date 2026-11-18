https://news.day.az/society/1875313.html Архитектурные жемчужины, отражающие дух Баку - ФОТО Азербайджан отличается древней историей, богатой культурой и величественными памятниками архитектуры. Памятники и скульптуры, воздвигнутые в различных регионах нашей страны, отражают прошлое, героизм, а также национально-духовные ценности нашего народа.
Архитектурные жемчужины, отражающие дух Баку - ФОТО
Азербайджан отличается древней историей, богатой культурой и величественными памятниками архитектуры. Памятники и скульптуры, воздвигнутые в различных регионах нашей страны, отражают прошлое, героизм, а также национально-духовные ценности нашего народа. Скульптуры, украшающие парки и аллеи Баку, увековечивают память выдающихся личностей, поэтов и писателей, деятелей науки и культуры.
Исторические памятники и скульптуры - это память нашего народа. Их сохранение, реставрация и передача будущим поколениям имеют важное значение.
Представляем фоторепортаж сотрудников АЗЕРТАДЖ, посвященный памятникам, воздвигнутым в Баку, передает Day.Az.
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