Президент России Владимир Путин во время визита в Китай взял с собой ядерный чемоданчик, предназначенный для управления стратегическими ядерными силами.

Как передает Day.Az, об этом пишут российские СМИ.

По имеющейся информации, сопровождающий Путина адъютант подтвердил журналистам, что чемоданчик, который он нес, является специальным устройством, предназначенным для управления стратегическими ядерными силами России.