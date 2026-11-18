Продолжается визит делегации во главе с командующим Силами обороны Грузии, генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили в нашу страну.

Как сообщили м в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с программой визита первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев и гости посетили Н-скую воинскую часть Военно-морских сил (ВМС). Командующий ВМС, контр-адмирал Шахин Мамедов проинформировал делегацию о деятельности ВМС и проводимых реформах. Затем делегация ознакомилась с выставкой военно-технических средств, находящихся на вооружении ВМС, и понаблюдала за занятиями морского спецназа.

На встрече стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между ВМС двух стран и расширения обмена опытом.

В рамках визита гости также посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны. Делегации была предоставлена подробная информация о системе образования и организации учебного процесса в Национальном университете обороны и Военном лицее, были даны ответы на интересующие стороны вопросы. В ходе ознакомления с лицеем гости посетили Музей Гейдара Алиева. Здесь гости были проинформированы о важной роли военных лицеев в подготовке профессиональных кадров для азербайджанской армии, а также о вкладе великого лидера Гейдара Алиева в создание данного учебного заведения.

В завершение генерал-лейтенант Г. Матиашвили оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" и выразил благодарность за оказанное гостеприимство.