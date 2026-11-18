Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил о резком распространении в европейских больницах опасной бактерии, устойчивой к лекарствам. Она передается от пациента к пациенту и плохо поддается лечению. Об этом сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету организации, число случаев инфекций кровотока, вызванных устойчивой к лечению бактерией Klebsiella pneumoniae, увеличилось на 72% в период с 2019 по 2025 год.

Инфекции, связанные с этой бактерией, представляют серьезную угрозу для пациентов и характеризуются высоким уровнем смертности - от 40% до 70%. Анализы показывают, что некоторые ее штаммы становятся устойчивыми почти ко всем антибиотикам, включая новые, и могут вызывать тяжелые заболевания и летальный исход.

Результаты исследований Klebsiella pneumoniae вызывают "наибольшую обеспокоенность" среди всех данных о супербактериях в Европе, собранных за последний год, заявил на пресс-конференции представитель ECDC Кристиан Гиск.

Это один из примеров опасностей, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам - способностью бактерий и грибков эволюционировать и становиться устойчивыми к лекарствам, предназначенным для их уничтожения. По оценкам, это явление ежегодно уносит жизни 35 тыс. человек в ЕС, Исландии и Норвегии. Для Европы это серьезная угроза общественному здравоохранению, подчеркнул Гиск.

Для борьбы с ростом числа случаев заболевания необходимы более строгие меры профилактики и контроля инфекций в больницах, отметили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний. Это включает усиление гигиены рук, правильное использование средств индивидуальной защиты, таких как перчатки, а также эффективную уборку и дезинфекцию помещений.